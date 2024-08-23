6-месячный Euribor в пятницу снова упал ниже 3,4 процента. Особенно сильно снизился 12-месячный Euribor, который сегодня был зафиксирован на уровне 3,1 процента. В последний раз 12-месячный Euribor был на таком уровне в конце 2022 года.
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Euribor снова сделал что-то невероятное
В августе эксперты предупреждали, что ожидания снижения процентных ставок могут быть чрезмерно оптимистичными. 12-месячный Euribor прогнозирует среднюю ставку на следующий год, в то время как 3-месячный Euribor, который сегодня составил 3,525 процента, отражает прогноз только на ближайшие три месяца.
Старший экономист финской OP Group Яри Хянникяйнен отметил на платформе X, что рынок ожидает от Европейского центрального банка дальнейшего снижения ставок. «Однако ситуация уже выглядит обнадеживающей для тех, у кого в ближайшее время будет пересмотр ставки по ипотеке», - сообщает Helsingin Sanomat.