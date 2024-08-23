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Euribor снова сделал что-то невероятное

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Фото: Sille Annuk

6-месячный Euribor в пятницу снова упал ниже 3,4 процента. Особенно сильно снизился 12-месячный Euribor, который сегодня был зафиксирован на уровне 3,1 процента. В последний раз 12-месячный Euribor был на таком уровне в конце 2022 года.

В августе эксперты предупреждали, что ожидания снижения процентных ставок могут быть чрезмерно оптимистичными. 12-месячный Euribor прогнозирует среднюю ставку на следующий год, в то время как 3-месячный Euribor, который сегодня составил 3,525 процента, отражает прогноз только на ближайшие три месяца.

Старший экономист финской OP Group Яри ​​Хянникяйнен отметил на платформе X, что рынок ожидает от Европейского центрального банка дальнейшего снижения ставок. «Однако ситуация уже выглядит обнадеживающей для тех, у кого в ближайшее время будет пересмотр ставки по ипотеке», - сообщает Helsingin Sanomat.

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