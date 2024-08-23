Euribor снова сделал что-то невероятное

В августе эксперты предупреждали, что ожидания снижения процентных ставок могут быть чрезмерно оптимистичными. 12-месячный Euribor прогнозирует среднюю ставку на следующий год, в то время как 3-месячный Euribor, который сегодня составил 3,525 процента, отражает прогноз только на ближайшие три месяца.