Хельме: я должен извиниться за Мадисона перед нашими избирателями

«Я в целом не люблю всякие извинения в политике, так как это тактика левых радикалов, чтобы создать скандал на пустом месте и вынудить своих политических, идеологических противников отступить от своих позиций и унизиться. Но в случае Мадисона я действительно чувствую, что должен извиниться перед нашими избирателями», - сказал Хельме в интервью ERR.

По словам Хельме, ему было давно известно, что Мадисон является политическим аферистом, и в ноябре прошлого года в партии в узком кругу обсуждалось, следует ли вообще выставлять его кандидатуру на выборах в Европарламент.

«Но мы пришли к выводу, что мы не [сможем] объяснить это ни внутри партии, ни своим избирателям. Ведь человек там был на самом деле очень заметен и очень активно работал. А какие у нас аргументы, кроме того, что мы сами знаем, что он аферист», - сказал лидер EKRE.

В четверг депутат Европарламента Яак Мадисон присоединился к Центристской партии. На вчерашней пресс-конференции Мадисон заявил, что Центристская партия продолжит расти. «Честно говоря, я долго обдумывал это решение. Особых предложений от партии не поступало», - признал Мадисон, подчеркнув, что именно это его и привлекло.

Он также рассказал, что примерно полтора месяца назад один из близких к нынешней власти в Таллинне политиков предложил ему место в совете, и именно это предложение оттолкнуло его от той партии.

По словам Мадисона, после выборов в Рийгикогу в 2027 году правительство должны сформировать консервативные партии.

В конце пресс-конференции Михаил Кылварт вручил Мадисону ручку с логотипом Центристской партии, значок и подарочный пакет с сувенирами партии.