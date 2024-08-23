В субботу в Эстонии будет тепло и солнечно

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременнные дожди, местами вероятны грозы, к утру осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12-13 градусов тепла.