По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременнные дожди, местами вероятны грозы, к утру осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12-13 градусов тепла.
В субботу в Эстонии будет тепло и солнечно
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10, порывами 14 м/с, на побережье Финского залива 8-13, порывами до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла.