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Люди сами построили тротуар перед домом и теперь получили штраф за неправильную парковку на нем

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Дочь Тийу Ритcберг, проживающей на улице Таммекуру, получила штраф за парковку перед домом матери, поскольку не оставила пешеходам полтора метра свободного места. Ситуацию делает особенно странной тот факт, что тротуары на улице Таммекуру есть только перед тремя домами, владельцы которых когда-то давно построили их сами. Соседи, у которых нет тротуаров, имеют больше возможностей для парковки.
Дочь Тийу Ритcберг, проживающей на улице Таммекуру, получила штраф за парковку перед домом матери, поскольку не оставила пешеходам полтора метра свободного места. Ситуацию делает особенно странной тот факт, что тротуары на улице Таммекуру есть только перед тремя домами, владельцы которых когда-то давно построили их сами. Соседи, у которых нет тротуаров, имеют больше возможностей для парковки. Фото: Signe Oidekivi

Сотрудники отдела надзора города Тарту вчера отправились в район Таммелинн, чтобы выписать штрафы владельцам неправильно припаркованных автомобилей. Причина: в ведомство поступила наводка от пешехода, который пожаловался, что тротуар перекрыт. Так это и было, но на этой улице тартуская горуправа до сих пор не собралась построить тротуар.

На улице Таммекуру, где владельцам машин выписали штрафы, тротуар совсем не похож на привычный – там он прерывистый. А именно, тротуар есть только перед тремя домами, да и там он построен самими домовладельцами, чтобы предотвратить попадание дождевой воды во двор.

По закону все правильно

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