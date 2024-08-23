Сотрудники отдела надзора города Тарту вчера отправились в район Таммелинн, чтобы выписать штрафы владельцам неправильно припаркованных автомобилей. Причина: в ведомство поступила наводка от пешехода, который пожаловался, что тротуар перекрыт. Так это и было, но на этой улице тартуская горуправа до сих пор не собралась построить тротуар.
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Люди сами построили тротуар перед домом и теперь получили штраф за неправильную парковку на нем
На улице Таммекуру, где владельцам машин выписали штрафы, тротуар совсем не похож на привычный – там он прерывистый. А именно, тротуар есть только перед тремя домами, да и там он построен самими домовладельцами, чтобы предотвратить попадание дождевой воды во двор.