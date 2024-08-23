Люди сами построили тротуар перед домом и теперь получили штраф за неправильную парковку на нем

Дочь Тийу Ритcберг, проживающей на улице Таммекуру, получила штраф за парковку перед домом матери, поскольку не оставила пешеходам полтора метра свободного места. Ситуацию делает особенно странной тот факт, что тротуары на улице Таммекуру есть только перед тремя домами, владельцы которых когда-то давно построили их сами. Соседи, у которых нет тротуаров, имеют больше возможностей для парковки.

Фото: Signe Oidekivi