ЕС обеспокоен спорами в Германии вокруг помощи Украине

«До сих пор Германия была крупнейшим сторонником Украины, не поднимая особого шума», - добавил Боррель. Он отметил, что на сегодняшний день Берлин вносит очень существенный вклад в общую помощь Евросоюза Киеву.

Германия планирует ограничить объем военной помощи Украине

Ранее стало известно, что Берлин планирует сократить объем помощи Киеву уже в 2025 году. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) 17 августа написала, что правительство ФРГ не намерено в ближайшее время предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки.

Как узнала FAS из внутренних правительственных документов и от собственных источников, Киеву предоставят лишь ту помощь, что уже была утверждена ранее, никакие иные заявки министерства обороны ФРГ, по требованию канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), одобрены не будут.

По сведениям FAS, речь об этом шла в письме министра финансов Германии Кристиана Линднера от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу.

Если в 2024 году в бюджет ФРГ на помощь Украине заложено 8 млрд евро, то запланированный лимит на 2025 год - лишь 4 млрд.

Шольц: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Германия продолжит поддерживать Украину столько времени, сколько это потребуется, а Берлин останется «крупнейшим помощником Украины в Европе», заявил в среду, 21 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Молдову.

Вместе с тем он подтвердил, что в 2025 году ФРГ выделит на помощь Киеву всего 4 млрд евро против более чем 7 млрд в 2024-м.

«Это сумма, которая в совокупности больше, чем предоставляют несколько других крупных стран Европы», - отметил Шольц. Он пояснил, что с учетом кредита Киеву в размере 50 млрд долларов, который ранее согласовали страны «Группы семи» («большой семерки», G7), Украина сможет получить больше средств, чем ей было доступно раньше.