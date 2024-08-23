Хуссар: мы должны сделать все возможное для обеспечения международного порядка и сохранения демократии

Спикер Рийгикогу отметил, что Эстония, наряду с народами Восточной и Центральной Европы, пала жертвой убийственной сделки Сталина и Гитлера - если бы не был заключен преступный пакт Молотова-Риббентропа, не произошли бы и трагические депортации.

Выступая у кенотафа жертвам коммунизма, Хуссар сказал, что возможность увидеть имя предка, убитого в ходе красного террора, на черных мраморных плитах мемориала помогает утешить и смягчить скорбь.

«Пакт Молотова-Риббентропа осудили как Европейский парламент, так и Конгресс Соединенных Штатов Америки. Однако я хочу выразить признательность и тем, кто рисковал своей жизнью с московской стороны железного занавеса, чтобы и в условиях оккупации передавать информацию o государственной преемственности Эстонии, - отметил Хуссар. - Это было беспрерывное усилие, которое наконец привело нас и разделивших нашу судьбу Латвию и Литву к беспрецедентной Балтийской цепи, в которой сотни тысяч людей требовали положить конец несправедливости. И в конечном итоге эта цель была достигнута».

Говоря об агрессивной войне России против Украины, Хуссар сказал, что народ и вооруженные силы Украины прикладывают усилия для защиты своих независимости и суверенитета.

«Мы должны сделать все возможное для обеспечения международного порядка и сохранения демократии, и Украина должна победить и освободить всю свою территорию, - подчеркнул он. - Наша решительность может способствовать победе Украины. Это в свою очередь открыло бы окно возможностей для зарождения демократии и в России».

На поминальной церемонии у мемориала также выступили министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, посол Великобритании Росс Аллен, а также представители Эстонского института памяти и Эстонского союза незаконно репрессированных Memento. На мероприятии также выступила Мари Юрьенс и была прочитана поминальная молитва.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар возложил от имени эстонского народа венок в память о жертвах тоталитарных режимов.