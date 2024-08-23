Осень пока не наступила: на следующей неделе жителей Эстонии будет радовать жара до 30 градусов

В ночь на воскресенье ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный. Днем до полудня без осадков, вечером на западе страны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, на островах и западном побережье 14 м/с, вечером ослабеет и на островах сменит направление на западное. Температура воздуха ночью на градус-другой ниже 10, днем 25-29 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы, к утру прояснится. Ветер западных направлений, у Финского залива сильный. Температура воздуха ночью около 10, днем 19–23 градуса тепла.

Во вторник усилится влияние области высокого давления, вероятность осадков ниже 25 процентов. Ветер западных направлений, на континенте слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью около 9-14, днем 20–24 градуса тепла.

В среду вероятность осадков ниже 25 процентов. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 17, днем 20–25 градусов тепла.

В четверг и пятницу вероятность осадков ниже 25 процентов. Ветер преимущественно восточных направлений, на континенте слабый, на побережье умеренный. Температура воздуха ночью 11-16, на побережье до 18, днем 23–28 градусов тепла.