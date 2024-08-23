Клиенты недовольны: почему Telia не уведомила о вчерашнем сбое?

В четверг вечером Telia сообщила в социальных сетях, что использование услуги Telia TV было нарушено как на Android, так и на дигибоксах Arris. К сожалению, эта информация не дошла до многих клиентов, которые, не зная о проблеме, неоднократно перезагружали свои устройства.