Работа услуги Telia TV была нарушена в четверг вечером, но многим клиентам не пришло уведомление о сбое. Что послужило причиной?
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Клиенты недовольны: почему Telia не уведомила о вчерашнем сбое?
В четверг вечером Telia сообщила в социальных сетях, что использование услуги Telia TV было нарушено как на Android, так и на дигибоксах Arris. К сожалению, эта информация не дошла до многих клиентов, которые, не зная о проблеме, неоднократно перезагружали свои устройства.
«Мы быстро отреагировали на инцидент и исправили проблему к 19:20. После этого мы сразу начали разбираться с причинами. Сбой затронул пользователей Telia TV, использующих дигибоксы Arris и систему Android. При этом доступ к услуге через веб-сайт (www.teliatv.ee) и в приложении Telia TV оставался рабочим», - объяснила ситуацию пресс-секретарь Telia Хелен Хендриксон.