В Рижском аэропорту откроют капсульный отель

Как уже сообщалось, в 2023 году Рижский аэропорт обслужил в общей сложности 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 млн пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.