airBaltic из соображений безопасности отменил рейсы в Тель-Авив до 1 сентября

airBaltic отменила рейсы в Тель-Авив и обратно с 6 августа.

Ранее Зилбертс сказал, что ситуация с безопасностью в Израиле может быть нестабильной, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и готова перенести рейсы, если это будет необходимо.

LETA сообщила, что в прошлом году airBaltic перевезла в общей сложности 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, и компания получила прибыль в размере 33,852 миллиона евро по сравнению с убытком в 33,852 миллиона евро годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1 датского бизнесмена Ларса Тюсена, - 2,03%.