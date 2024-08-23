В связи со структурными изменениями в Западно-Таллиннской центральной больнице начала работать диспетчерская служба семь дней в неделю и 24 часа в сутки.
В Западно-Таллиннской центральной больнице начала работать круглосуточная диспетчерская служба
По словам председателя правления Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, задача диспетчерской службы - улучшить движение информации между внешними партнерами и сотрудниками больницы, при необходимости соединять звонящих с сотрудниками больницы для предоставления срочной помощи, принимать информацию о деятельности больницы в кризисных ситуациях, а также выполнять роль контакт-центра.
Телефон диспетчерской службы 6511 400, адрес электронной почты dispetser@keskhaigla.ee.