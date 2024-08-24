Фото Жительница Эстонии отметила столетие

Йерет более 30 лет проработала на санитарно-эпидемиологической станции в Валга. Ее нынешний дом - пансионат «Хельме», и она довольна жизнью там. Она нахваливала и персонал, и условия проживания.

Зрение у пожилой дамы хорошее - она, например, по-прежнему читает газеты, но, к сожалению, со временем немного ухудшился слух.

За несколько дней юбиляршу посетило много людей с поздравлениями. Принесенные ими цветы украсили ее комнату и подняли настроение. На дне рождения присутствовали сын и семья брата, а также хорошие друзья и знакомые. На юбилей пожелать здоровья и счастья пришла и волостная старейшина Валга Моника Рогенбаум.