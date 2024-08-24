Николай Поровский был одним из тех, кто 24 августа 1991 заносил украинский флаг в здание парламента. В разговоре с DW политик вспоминает те события 33-летней давности.
Годовщина ⟩ Как провозглашали независимость Украины. Рассказ участника
Николай Поровский - один из тех, кто 24 августа 1991 года заносил сине-желтый флаг в здание Верховного совета УССР, позже переименованного в Верховную раду Украины. Поровский - борец за независимость, один из основателей и руководителей общественного движения «Народный рух Украины», народный депутат I, II и IV созывов Верховной рады. В настоящее время он возглавляет Республиканскую христианскую партию. Перед годовщиной Дня независимости Украины он в разговоре с DW вспоминает о тех событиях.
«Это был единственный политический шанс. И мы его не упустили»
В августе 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота, когда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. После того как путч в Москве провалился, в Киеве демократы решили «провозглашать независимость Украины на любых условиях», рассказывает Николай Поровский.
23 августа парламентская оппозиция «Народная рада», в которую входили 87 депутатов-членов «Народного руха» и демократы - всего 112 человек, созвала чрезвычайную сессию Верховного совета Украинской ССР. А депутатам Левку Лукьяненко и Леонтию Сандуляку поручили написать текст Акта провозглашения независимости Украины.
«Без голосов коммунистов провозгласить независимость было невозможно»
Коммунистическая фракция («Группа 239») насчитывала 239 депутатов. «Без их голосов провозгласить независимость было невозможно», - вспоминает Николай Поровский. Поэтому Игорь Юхновский, председатель «Народной рады», позвал его пойти вместе «убеждать коммунистов».
«Вы же понимаете, что в Москве пришли демократические силы, привлекут к ответственности очень многих из вас. Поэтому мы предлагаем провозгласить государственную независимость Украины, отгородиться от Москвы, мы - независимая страна», - сказал Игорь Юхновский в кинозале, где собрались члены фракции «Группа 239».
«В независимой Украине нам будет проще договориться, когда вами не будут как марионетками управлять из Москвы», - добавил Николай Поровский. Он вспоминает, что коммунисты выдвинули свои требования: гарантировать, что не будет люстрации, преследования коммунистов и сохранится трудовой стаж. Все требования были приняты, после чего пошли голосовать.
«Вставайте на колени, Украина воскресла!»
«Когда мы провозгласили независимость, возле здания стояли 10-12 тысяч человек, скандировавших "Независимость!"», - вспоминает Поровский. Участники уличного шествия с огромным сине-желтым флагом прошли от Софийской площади и по улице Грушевского (тогда - Кирова) поднялись к зданию парламента. Депутаты «Народной рады» вышли к людям. Николай Поровский так вспоминает тот момент: «Дмитрий Павлычко крикнул: «Люди, вставайте на колени, молитесь, только что Украина воскресла! Мы провозгласили Акт государственной независимости!» Кто-то плакал, кто-то подносил к небу руки, кто-то молился».
«А дальше этот флаг понесли под купол Верховной рады», - со слезами на глазах рассказывает Поровский. Левый передний край держал Вячеслав Черновол, другой край Иван Заец, а сразу за ним - сам Поровский. «У меня душа летала где-то под небесами. Я и сейчас без волнения не могу вспоминать тот момент», - говорит он.
«Мы не осознавали, какая великая сила против нас»
В то время в Украине насчитывалось около 900 тысяч военнослужащих советской армии, из которых 60 тысяч были спецназовцами. По словам Поровского, это была «страшная титаническая сила, способная перетереть на лагерный прах миллионы» и «готовая по приказу уничтожить все ростки украинского национального патриотического государственнического возрождения». «Мы верили в светлое будущее, в то, что украинский народ весь сразу восстанет и последует за нами, и что никакая вооруженная сила, никакое сопротивление нам не страшно, потому что мы победим», - говорит он.
Через несколько дней после провозглашения независимости Украины в Киев прилетела делегация из Москвы во главе с вице-президентом РФ Александром Руцким. Они пытались навязать новый союзный договор, предлагали создать конфедерацию, вспоминает Поровский. Тогда, после призыва на радио, у стен парламента собралось почти 60 тысяч киевлян.
Поровский вспоминает интересный момент, когда он попросил российского политика Анатолия Собчака выступить перед народом. Все шло хорошо ровно до того момента, пока Собчак не сказал о возрождении Советского Союза, говорит он. «Тогда весь Майдан как воскликнет: "Украина без Москвы!", "Независимость!". Через три дня после этих событий на сессии Верховного совета СССР Собчак встал у микрофона и сказал: "Вся Украина за независимость, я это видел собственными глазами"».
«Я исполнил долг как гражданин»
В 2014 году, когда начались военные действия в Донбассе, Поровскому было 58 лет, и он уже не подлежал мобилизации. Но офицер запаса пошел обивать пороги военкоматов. «Я столько времени говорил о любви к Украине, о посвящении, самоотречении во имя национальной идеи. Я должен был быть и здесь», - говорит он. Сначала он служил в 44-й артиллерийской бригаде, а затем стал заместителем командира 3-го полка спецназначения.
Но Поровский, уволившийся из ВСУ в звании полковника, не считает себя героем. «Я верю в украинскую национальную идею. Я обречен на идею украинской государственности. Я исполнил обязанность как гражданин», - говорит он.
В этом году 24 августа он, как всегда, придет со своими собратьями-ветеранами на Майдан (Площадь Независимости). Здесь он участвовал в трех революциях - Революции на граните, Оранжевой революции и Революции достоинства - такое название они получили в истории Украины. Отсюда он отправился на войну. «Там (на Майдане - прим.ред.) все начиналось, туда и придем», - говорит Николай Поровский.