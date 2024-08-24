Годовщина Как провозглашали независимость Украины. Рассказ участника

«В независимой Украине нам будет проще договориться, когда вами не будут как марионетками управлять из Москвы», - добавил Николай Поровский. Он вспоминает, что коммунисты выдвинули свои требования: гарантировать, что не будет люстрации, преследования коммунистов и сохранится трудовой стаж. Все требования были приняты, после чего пошли голосовать.

«Вставайте на колени, Украина воскресла!»

«Когда мы провозгласили независимость, возле здания стояли 10-12 тысяч человек, скандировавших "Независимость!"», - вспоминает Поровский. Участники уличного шествия с огромным сине-желтым флагом прошли от Софийской площади и по улице Грушевского (тогда - Кирова) поднялись к зданию парламента. Депутаты «Народной рады» вышли к людям. Николай Поровский так вспоминает тот момент: «Дмитрий Павлычко крикнул: «Люди, вставайте на колени, молитесь, только что Украина воскресла! Мы провозгласили Акт государственной независимости!» Кто-то плакал, кто-то подносил к небу руки, кто-то молился».

«А дальше этот флаг понесли под купол Верховной рады», - со слезами на глазах рассказывает Поровский. Левый передний край держал Вячеслав Черновол, другой край Иван Заец, а сразу за ним - сам Поровский. «У меня душа летала где-то под небесами. Я и сейчас без волнения не могу вспоминать тот момент», - говорит он.

«Мы не осознавали, какая великая сила против нас»