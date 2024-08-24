Если сейчас Эстония страдает от перебоев в подаче электроэнергии, в которых Департамент конкуренции в своем недавнем отчете в основном обвиняет Elektrilevi, вскоре мы столкнемся с гораздо более серьезной проблемой: электроэнергии просто не будет хватать.