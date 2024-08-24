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Через три года Эстония столкнется с проблемой, у которой нет решения (1)

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Фото: Mihkel Maripuu

Если сейчас Эстония страдает от перебоев в подаче электроэнергии, в которых Департамент конкуренции в своем недавнем отчете в основном обвиняет Elektrilevi, вскоре мы столкнемся с гораздо более серьезной проблемой: электроэнергии просто не будет хватать.

Перевод: София Солдатенко

В своем отчете Департамент конкуренции был беспощаден к Elektrilevi: было установлено, что большая часть масштабных отключений электроэнергии в последние годы произошла по вине Elektrilevi.

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