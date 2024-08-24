Найти подходящую съемную квартиру может оказаться настоящей проблемой, особенно учитывая связанные с этим значительные расходы.
Эксперт: как найти подходящую съемную квартиру и не пожалеть о своем выборе
Исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ дает пять ценных рекомендаций, которые следует учитывать при выборе места для проживания.
1. Составьте продуманный бюджет
Прежде чем искать квартиру для аренды, стоит тщательно продумать свой бюджет. Убедитесь, что у вас достаточно денег для покрытия всех расходов, связанных с арендой, включая заключение договора, саму арендную плату, расходы на переезд, залоговые деньги, а также комиссионные маклеру, если вы пользуетесь его услугами. В случае немеблированной квартиры также учтите расходы, связанные с меблировкой.
Важно учитывать, что расходы на коммунальные услуги в период аренды могут неожиданно увеличиться. Рекомендуется просмотреть предыдущие счета, охватывающие как летний, так и зимний периоды, и убедиться, что бюджет не превышает разумного предела. Рекомендуется, чтобы расходы на аренду и коммунальные услуги не превышали половины ваших ежемесячных расходов.
2. Отведите для поисков достаточно времени
Поиск хорошей съемной квартиры может занять время. Начните поиск заранее, чтобы можно было спокойно рассмотреть разные варианты и принять взвешенное решение. Особенно в конце лета, когда студенты активно ищут жилье, хорошие квартиры в Тарту и некоторых районах Таллинна могут быстро исчезать с порталов недвижимости.
Рассмотрите разные районы и выясните, какая цена соответствует рыночным условиям. Также поинтересуйтесь соседями, чтобы избежать возможных различий в восприятии тишины и покоя.
3. Подпишите письменный договор аренды и внимательно прочитайте условия
Никогда не полагайтесь на устные договоренности. Во избежание последующих недоразумений всегда заключайте письменный договор аренды. В нем должны быть четко отражены все условия аренды, включая обязанности и права арендодателя и арендатора. Читая договор, будьте внимательны и убедитесь, что все важные моменты четко сформулированы. При необходимости обратитесь к юристу или маклеру. Также желательно проверить в открытых источниках информацию об арендодателе, чтобы избежать возможных неприятностей.
4. Учитывайте важные дополнительные преимущества
Прежде чем выбирать съемную квартиру, определите для себя, какие дополнительные преимущества для вас важны. Будь то балкон, парковочное место, место для хранения вещей или возможность проживать вместе с домашними животными - выясните свои потребности и сосредоточьтесь на действительно важных для вас.
5. Выберите правильное место
Большую роль в обеспечении удобства повседневного проживания играет расположение. Подумайте, какие услуги и удобства должны быть рядом с вашим домом, например, рабочие места, школы, остановки общественного транспорта, развлекательные заведения или магазины. Убедитесь, что выбранное место соответствует вашему образу жизни и потребностям.
Делая выбор, также изучите безопасность местности и общую среду обитания. Если вы планируете жить в съемной квартире долго, подумайте, соответствует ли выбранная квартира и место ее расположения вашим планам на будущее.