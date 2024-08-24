Ринкевич: Латвия и Литва продолжат убеждать Европу в важности проекта Rail Baltica

Ринкевич поблагодарил президента Литвы за приглашение принять участие в праздновании 35-летия Балтийского пути в Литве. Ринкевич поздравил Науседу со вторым сроком пребывания на посту президента страны. Президент Латвии подчеркнул, что Науседа - хороший друг Латвии, и сотрудничество с ним прекрасное.

Ринкевич отметил, что хотел бы и дальше развивать двустороннее, политическое, экономическое и культурное сотрудничество не только с Литвой и Эстонией, но и более тесную координацию в рамках Европейского союза и НАТО.

Президент Латвии подчеркнул, что к следующему году страны Балтии должны отсоединиться от кольца БРЭЛЛ и синхронизироваться с европейской электросетью. По его мнению, это свидетельствует о том, что страны Балтии серьезно относятся к безопасности, и это не только военный вопрос. Ринкевич подчеркнул, что Латвия и Литва активно сотрудничают для решения оставшихся проблем.

По его словам, во время встречи стороны обсудили проект Rail Baltica. Ринкевич отметил, что в нынешней геополитической ситуации элемент военной мобильности в проекте имеет огромное значение. Президент Латвии отметил, что, несмотря на многочисленные трудности, проект должен быть завершен, чтобы способствовать военной мобильности и экономической конкурентоспособности двух стран.

И литовский, и латвийский президенты согласны с тем, что Украине должна быть оказана вся необходимая поддержка. Необходимо оказывать поддержку и другим странам, испытывающим давление со стороны России. Президент Латвии выразил удовлетворение тем, что на следующей неделе президенты стран Балтии отправятся в Молдову, чтобы не только отпраздновать день независимости страны, но и выразить свою поддержку и солидарность на пути Молдовы к вступлению в Европейский союз.

В пятницу Ринкевич встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и жителями приграничной зоны на латвийско-эстонском пограничном переходе Унгурини-Лилли, чтобы отметить 35-ю годовщину Балтийского пути. Во второй половине дня Ринкевич и президент Литвы приняли участие в торжественной церемонии в Пасвале (Литва), посвященной 35-летию Балтийского пути.