Конгресс украинцев Эстонии проведет шествие в честь Дня независимости Украины

«Мы пройдем по улицам Старого города до площади Вабадузе, где состоится праздничный митинг и небольшой концерт с участием молодых исполнителей. Вместе мы отметим самый важный день для украинского народа - День восстановления государственности. Мы также хотели бы поблагодарить Эстонию за постоянную поддержку Украины», - сообщили организаторы мероприятия.

«Приходите вместе со своими детьми и друзьями - украинцами, эстонцами, людьми других национальностей. Чтобы все вместе могли сказать: Слава Украине! Да здравствует Эстония!», - призвали представители Конгресса украинцев Эстонии.

Ранее портал ERR сообщил, что мероприятия в честь Дня независимости Украины в субботу состоятся не только в Таллинне. В Пярну торжественное шествие начнется в 16:00 на улице Рюйтли возле памятника Яннсену. А в Валга в доме культуры в 12:00 покажут фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда».