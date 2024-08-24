По словам председателя правления Cоюза животноводов Эстонии Танеля-Таави Булитко, нельзя утверждать, что лето напрямую влияет на жирность молока, но жаркая погода все же может играть свою роль.
Для подписчиков
Cоюз животноводов Эстонии: летняя жара могла повлиять на жирность молока
Перевод: Валерия Ермакова
Postimees уже писал на прошлой неделе, что в Эстонии возникла нехватка сливок и масла. Причиной этого стало снижение жирности молока в летний период, что привело к сбоям в поставках и повлияло как на продавцов, так и на покупателей.