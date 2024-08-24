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Cоюз животноводов Эстонии: летняя жара могла повлиять на жирность молока

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Коровы. Иллюстративное фото.
Коровы. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По словам председателя правления Cоюза животноводов Эстонии Танеля-Таави Булитко, нельзя утверждать, что лето напрямую влияет на жирность молока, но жаркая погода все же может играть свою роль.

Перевод: Валерия Ермакова 

Postimees уже писал на прошлой неделе, что в Эстонии возникла нехватка сливок и масла. Причиной этого стало снижение жирности молока в летний период, что привело к сбоям в поставках и повлияло как на продавцов, так и на покупателей.

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