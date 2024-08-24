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Сегодняшние газеты могут добраться до читателей только во вторник

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Газеты.
Газеты. Фото: Konstantin Sednev

Из-за технических проблем на типографии и задержек в транспорте сегодня наблюдаются сбои в доставке газет как в утренние, так и в дневные зоны по всей территории Эстонии, сообщает Omniva.

Издания Õhtuleht Kirjastus и Postimees Grupp, в том числе региональные газеты, будут доставлены в дневные зоны в течение сегодняшнего дня, но в утренние зоны, такие как Таллинн, Тарту, Пярну, Вильянди и Эльва, доставка состоится только 27 августа.

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