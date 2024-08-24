Фото Остались без крыши и отопления: жильцы многоквартирного дома боятся наступления осени

Жители многоквартирного дома в деревне Сихва в волости Отепя обеспокоены тем, что до сих пор не получили от страховой компании деньги за сорванную ураганом крышу. В дождливую погоду состояние дома все больше ухудшается, и жильцы беспокоятся, что и с наступлением осенних холодов дом будет без крыши и отопления.