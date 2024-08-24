Жители многоквартирного дома в деревне Сихва в волости Отепя обеспокоены тем, что до сих пор не получили от страховой компании деньги за сорванную ураганом крышу. В дождливую погоду состояние дома все больше ухудшается, и жильцы беспокоятся, что и с наступлением осенних холодов дом будет без крыши и отопления.
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Фото ⟩ Остались без крыши и отопления: жильцы многоквартирного дома боятся наступления осени
Перевод: София Солдатенко
Ураган, обрушившийся на волость Отепя, 1 июля около 15:15 сорвал с многоквартирного дома с тремя подъездами крышу, которая приземлилась на траву за домом на улице Воки. Люди не пострадали, но во внешней стене дома появились трещины и она вместе с дымоходом котла сдвинулась почти на 15 сантиметров.