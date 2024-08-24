«Эстония в годы Второй мировой войны, а также во время российской и немецкой оккупации потеряла пятую часть своего населения - и мы почти век спустя все еще ощущаем последствия этой огромной потери. Тяжелейшие лишения и человеческие жертвы тех лет вошли в историю нашего народа, формируя наш сегодняшний выбор и направляя наши нынешние решения. Поэтому очень важно, чтобы судьбы и истории всех этих людей были как можно лучше раскрыты», - сказал Карис, выступая на конференции Института памяти в Хаапсалу, где была представлена база данных «Истории эстонских военных беженцев».

По мнению президента Кариса, опыт трагедии Второй мировой войны состоит не в горечи и желании отомстить, а в том, чтобы говорить и писать о тех годах и о том, что произошло, изучать этот период и помнить о тысячах жертв - убитых иностранными державами или депортированных, погибших по разные стороны линии фронта или военных беженцах.

«Поэтому составление базы данных людей, покинувших Эстонию во время Второй мировой войны, инициированное Эстонским институтом памяти, просто необходимо, ведь их было от 70 до 80 тысяч - тех, кто покинул Эстонию как военные беженцы. Это 70-80 тысяч наших людей», - добавил Карис, признав, что спустя 80 лет это трудно сделать, поскольку большинство из них уже умерло, а большая часть материалов, необходимых для исследования, исчезла вместе с ними.