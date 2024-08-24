Всего семь тысяч евро – и у вас есть четырехкомнатная квартира!

Четырехкомнатная квартира площадью 76,70 м2 находится на втором этаже дома на четырнадцать квартир. Квартирное товарищество создано и начало активно работать.

Напольное покрытие, окна и двери квартиры пришли в негодность. В связи с реконструкцией квартир на первом этаже не работает вентиляция, в квартире появилась плесень. Крыша дома обветшала и иногда пропускает дождевую воду. У собственника квартиры есть долги перед квартирным товариществом, начато исполнительное производство.