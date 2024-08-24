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Всего семь тысяч евро – и у вас есть четырехкомнатная квартира!

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В этом доме продается четырехкомнатная квартира.
В этом доме продается четырехкомнатная квартира. Фото: Järva vald

Волость Ярва выставила на торги находящуюся в деревне Ахула квартирную собственность, передает Järva Teataja.

Четырехкомнатная квартира площадью 76,70 м2 находится на втором этаже дома на четырнадцать квартир. Квартирное товарищество создано и начало активно работать. 

В доме центральное отопление, есть вода и канализация. 

Напольное покрытие, окна и двери квартиры пришли в негодность. В связи с реконструкцией квартир на первом этаже не работает вентиляция, в квартире появилась плесень. Крыша дома обветшала и иногда пропускает дождевую воду. У собственника квартиры есть долги перед квартирным товариществом, начато исполнительное производство.

Стартовая цена квартиры - 7000 евро. 

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