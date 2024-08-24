Решение отобрать лицензию у развлекательного «Народного радио», непонятно его руководителям, особенно если учесть, что радиостанция смогла привлечь в Эстонии больше людей, чем ее прямые конкуренты.
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Любимая русскоязычными жителями Эстонии радиостанция вынуждена прекратить вещание (4)
Перевод: Влада Лаевалинд
Юри Пихель, самый опытный руководитель радиовещания в Эстонии, повидал многое, но решение, принятое в начале прошлой недели, заставило его задуматься о том, как радиостанция с пятнадцатилетней историей, принадлежащая возглавляемой им группе Duo Media, может быть закрыта.