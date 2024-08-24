Рейнсалу: правительство Михала формирует из Эстонии страну высоких цен и налогов

Как передала пресс-служба «Отечества», по словам Рейнсалу, тройственный союз под руководством уже второго по счету премьер-министра не анализирует последствия своих действий на народ и экономику Эстонии.

Нынешнее новое правительство - это, по сути, все то же старое правительство повышения налогов, подчеркнул Рейнсалу. Он отметил, что уже в январе правительство неверно оценило влияние своего решения о повышении налогов на стоимость жизни и результатом этого стала самая глубокая рецессия в еврозоне.

«В соответствии с политической программой правительства, Эстония превращается в страну высоких цен и высоких налогов», - сказал Рейнсалу в своей речи.

«Правительство оправдывает это тем, что это проблема всего нашего региона. Но это неверно. В своем прогнозе от 14 апреля банк Luminor утверждает, что Эстония - единственная страна Балтии, где экономика не растет, а цены растут. Так, Luminor прогнозирует рост на два процента в Литве и 1,2 процента в Латвии, в то время как экономика Эстонии упадет на один процент. В Латвии и Литве банк даже прогнозирует падение цен в этом году, а в Эстонии, в основном из-за повышения налогов, цены вырастут».

Рейнсалу считает, что стратегический подход правительства ошибочен. Приоритетом должно быть восстановление экономики, а для этого необходим налоговый мир, а не налоговая война.