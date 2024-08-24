Хотя осень и новый учебный год обычно приносят радость новых начинаний, изменение устоявшегося распорядка дня часто может оказаться сложной задачей для детей и их родителей. Консультант по сну и дизайнер интерьера делятся советами, которые могут облегчить переходный период. Однако подготовку следует начать уже сейчас, поскольку изменение распорядка дня может занять время.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Скоро в школу: как без скандалов перестроиться на другой распорядок дня
После окончания лета многие родители наверняка сталкивались с ситуацией, когда разбудить ребенка утром в школу или детский сад кажется практически невыполнимой задачей. Чтобы ребенку было легче просыпаться, консультант по детскому сну Катрин Нигул рекомендует уже сейчас начинать постепенно налаживать новый ритм жизни и сна.
«Это означает, что все вечерние дела надо каждый день переносить на 15 минут раньше: раньше начинать заниматься домашними делами, переносить ужин и принятие душа на более раннее время, раньше выключать гаджеты. Так у ребенка будет достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям», - объясняет она.
Это поможет изменить режим сна
По словам консультанта по сну, детям с четырех лет уже не нужно спать днем, им необходимо около 11 часов 30 минут ночного сна, а детям шести лет необходимо до 11 часов ночного сна. Однако ребенку младшего школьного возраста необходимо 9–11 часов сна, подростку – восемь – десять часов, а молодому человеку (19+) – семь –девять часов ночного сна.
«Архитектура цикла сна меняется со временем: с возрастом количество циклов сна уменьшается, а сами циклы, в свою очередь, становятся длиннее», - добавляет Нигул.
Учитывая разные потребности во сне, специалист рекомендует обсудить с детьми в начале осени график школьного дня.
«Вам следует заранее обсудить с ребенком, каким будет ритм школьного дня. Вместе вы могли бы подумать, какие занятия способствуют засыпанию. Ребенку можно предоставить выбор, какое из занятий ему больше всего нравится, и эти занятия можно начинать вводить в распорядок дня уже во второй половине августа», - делится советами Нигул.
Она добавляет, что часто приходится объяснять детям и подросткам, почему важно регулярное время отхода ко сну и пробуждения.
«Детскому мозгу нужен распорядок дня, чтобы справляться со всеми задачами. Мы знаем, что подростки любят "досыпать" на выходных, но на самом деле из-за этого им труднее восстановить режим сна в начале школьной недели. Рекомендую в выходные ложиться спать не более чем на час позже, а утром вставать не более чем на час позже, чем в будние дни», - советует специалист.
По мнению Нигул, детям нужен распорядок дня, чтобы быть уверенными в себе, научиться планировать свое время и понимать ожидания общества и семьи по отношению к ним.
«Сон необходим учащемуся, чтобы чувствовать себя максимально отдохнувшим в течение учебного дня. Достаточный сон также является лучшим способом улучшить концентрацию внимания, поддержать развитие мозга, запомнить важную информацию и добиться лучших результатов, как в школе, так и на тренировках», – говорит консультант по сну.
Создавайте ритуалы в соответствии с пожеланиями детей
Один из способов побудить детей в вашей семье заснуть - использовать предметы, которые им нравятся. «Дети часто чувствуют себя комфортно со специальной мягкой игрушкой, одеялом или подушкой, которая у них ассоциируется со сном», - говорит Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
«Эти предметы помогут ребенку расслабиться и подготовиться ко сну. Дети начинают с нетерпением ждать встречи со своим любимцем или игры с милыми игрушками в постели, прежде чем заснуть», - делится советами Миквере.
По мнению дизайнера интерьера, поддержание порядка в спальне создает в комнате спокойную атмосферу, что способствует лучшему отдыху.
«Отберите вместе с ребенком ненужные вещи и пожертвуйте их тем, кто в них больше нуждается. Рассмотрите решения для хранения и организации предметов, которые разработаны специально для детей, и при этом легко доступны для них и позволяют навести порядок в комнате. Используйте коробки, корзины или места для хранения вещей под кроватью. Отведенные места для хранения игрушек и других вещей в спальне позволяют без труда сделать уборку и создают спокойную и успокаивающую атмосферу для сна. Уборка также может стать повседневным занятием, которое вы выполняете вместе со своим ребенком», - советует Миквере.
Помимо порядка в детской комнате, дизайнер интерьера напоминает о важности темноты перед сном. Установив затемняющие шторы, вы сможете блокировать внешний свет и изолировать комнату от внешнего шума. Более того, умные беспроводные системы затемняющих жалюзи могут стать утренним ритуалом, когда дети смогут открыть жалюзи и впустить свет в комнату, нажав на пульт.
«Также важно создать спокойную атмосферу с помощью различных теплых световых решений. Когда вы собираетесь ложиться спать, используйте только мягкий, успокаивающий свет, который сигнализирует мозгу, что темнеет и пора ложиться спать», - советует дизайнер интерьера.
Она также напоминает, что стоит также следить за температурой света, которая измеряется в кельвинах (К). Чтобы обеспечить теплый свет в спальне, следует отдавать предпочтение лампочкам с температурой от 2700 до 3000 К. Лампочки с температурой 3100 К и выше оказывают более прохладный эффект и лучше подходят для других помещений, например ванных комнат или кухонь.