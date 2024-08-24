ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Скоро в школу: как без скандалов перестроиться на другой распорядок дня

Она добавляет, что часто приходится объяснять детям и подросткам, почему важно регулярное время отхода ко сну и пробуждения.

«Детскому мозгу нужен распорядок дня, чтобы справляться со всеми задачами. Мы знаем, что подростки любят "досыпать" на выходных, но на самом деле из-за этого им труднее восстановить режим сна в начале школьной недели. Рекомендую в выходные ложиться спать не более чем на час позже, а утром вставать не более чем на час позже, чем в будние дни», - советует специалист.

По мнению Нигул, детям нужен распорядок дня, чтобы быть уверенными в себе, научиться планировать свое время и понимать ожидания общества и семьи по отношению к ним.

Фото: Ikea

«Сон необходим учащемуся, чтобы чувствовать себя максимально отдохнувшим в течение учебного дня. Достаточный сон также является лучшим способом улучшить концентрацию внимания, поддержать развитие мозга, запомнить важную информацию и добиться лучших результатов, как в школе, так и на тренировках», – говорит консультант по сну.

Создавайте ритуалы в соответствии с пожеланиями детей

Один из способов побудить детей в вашей семье заснуть - использовать предметы, которые им нравятся. «Дети часто чувствуют себя комфортно со специальной мягкой игрушкой, одеялом или подушкой, которая у них ассоциируется со сном», - говорит Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.