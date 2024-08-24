Северные соседи нуждаются в дополнительной рабочей силе из других стран, и правая Шведская народная партия представила свои предложения по допуску мигрантов в страну.
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В Финляндии разгорелся спор о выдаче ВНЖ мигрантам
Перевод: Валерия Ермакова
В начале этой недели парламентская фракция Шведской народной партии объявила, что проблему старения населения и низкой рождаемости можно решить схемой, которая позволит ежегодно принимать в Финляндию не менее 40 тысяч мигрантов, сообщает Yle.