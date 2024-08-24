Работает профессионал? Вор на необычной машине украл с заправки 470 литров топлива

Заправочной станции был нанесен ущерб в 705 евро. Для расследования инцидента прокуратура возбудила уголовное дело.

Руководитель группы по ведению производство Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль заявил, что кражи топлива в Вильяндимаа редки, и добавил, что это мог быть профессиональный вор.

«Видимо, кто-то переоборудовал машину», - сказал он. По данным полиции, у автомобиля были фальшивые номера, и, насколько известно, подозреваемый использовал ту же схему при совершении краж в других местах. Ранее сообщений о переоборудованных автомобилях, использованных для кражи топлива в Вильяндимаа, не поступало.

Лилль заявил, что в Эстонии в целом выросло общее количество краж, в том числе топлива, несмотря на то, что цены на топливо упали. «Люди изобретательны, ничего не поделаешь», - сказал он.

Заправка Мустивере оснащена охранными устройствами и там же есть персонал. Порядок на этой заправке действует такой: сначала заправляешься, потом платишь. На вопрос, как сеть заправок может защититься от подобных краж, Лилль ответил, что в Эстонии попытались пойти по удобному пути, но чтобы свести вероятность краж к минимуму, следует внедрить систему, при которой клиент сначала платит, а потом заправляется.