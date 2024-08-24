Знаменитая скульптура финского дизайнера четыре года пылилась в разобранном виде на складе в эстонской глубинке

Осенью 2020 года во двор компании Brek OÜ из района Руохолахти в Хельсинки прибыло 15-метровое произведение современного искусства, которое, по предварительной информации, надо было всего лишь очистить содовым баллончиком и заново сварить. Однако, когда работники предприятия поняли, что им предстоит, они начали попросту недоумевать, передает Virumaa Teataja.