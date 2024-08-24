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В Ботсване найден второй по величине алмаз в мире

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Президент Ботсваны Мокветси Масиси держит алмаз весом 2492 карата, обнаруженный на алмазном руднике Карове.
Президент Ботсваны Мокветси Масиси держит алмаз весом 2492 карата, обнаруженный на алмазном руднике Карове. Фото: SCANPIX

Недавно Ботсвана оказалась в центре мирового внимания благодаря невероятной находке: на руднике Карове был найден алмаз весом 2492 карата, который стал вторым по величине за всю историю добычи драгоценных камней.

Перевод: Каролийна Вертяева

Этот редкий и удивительно качественный алмаз был обнаружен с помощью передовой технологии рентгеновской передачи (XRT), используемой канадской горнодобывающей компанией Lucara Diamond Corp. По словам правительства Ботсваны, это крупнейший алмаз, когда-либо найденный в стране, и второй по величине в мире после легендарного «Куллинана», который был обнаружен в Южной Африке в 1905 году и весил 3106 карат.

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