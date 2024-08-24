За пост мэра Маарду поборются две женщины

Кандидатом от правящей в городе Центристской партии является нынешний вице-мэр по образованию, социальной работе и молодежной политике Аурика Син-Керра.

Кандидатом от оппозиции будет Тийу-Анн Калдма.

«У нас есть предварительная договоренность о выдвижении на данный пост бывшего городского секретаря, нашего замещающего депутата из союза "Голос Маарду" Тийу-Анн Калдма. Она компетентна, владеет языками, имеет юридическое образование и очень хорошо знает городские проблемы», – сообщил Rus.ERR оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко.

Напомним, что в связи с отставкой члена Рийгикогу Юри Ратаса с 8 июля в состав Рийгикогу вошел уже бывший мэр Маарду Владимир Архипов. Он получил право стать замещающим депутатом, поскольку Ратас на выборах в Рийгикогу баллотировался по списку Центристской партии.