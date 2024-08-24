TikTok вызвал «огуречный кризис»в Исландии

Спрос на огурцы резко возрос после того, как местные инфлюенсеры в социальных сетях начали активно делиться рецептом салата, в который входят свежие огурцы, кунжутное масло, чеснок, рисовый уксус и масло чили.

Рецепт стал настолько популярным, что фермеры не успевают выращивать достаточное количество огурцов, чтобы удовлетворить возросший спрос. Как сообщила BBC News Ассоциация исландских фермеров (SFG), ситуация стала неожиданной проблемой для местных производителей.

Хотя сеть супермаркетов Hagkaup сомневается, что рост спроса напрямую связан с этим рецептом, представители магазинов признают, что продажи огурцов увеличились более чем вдвое.

Директор по маркетингу SFG пояснила, что исландские фермеры сейчас не могут удовлетворить этот неожиданный рост потребительского спроса, но надеется, что ситуация стабилизируется «примерно через неделю».

Рецепт стал настолько популярным, что и другие ингредиенты для салата, такие как чеснок и рисовый уксус, также быстро распродаются.

Кроме того, есть и другие причины нехватки огурцов. Представитель SFG отметил, что некоторые производители в это время года заменяют старые растения на новые, которые еще не начали плодоносить.

«Все это совпало во времени», - отметила представитель SFG, добавив, что влияние социальных сетей на спрос является одним из ключевых факторов. Она также подчеркнула, что если бы рецепт стал популярным в начале лета, когда производство огурцов было на пике, дефицита, скорее всего, удалось бы избежать.