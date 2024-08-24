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Посольство США поздравило украинцев в Эстонии с Днем независимости

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Флаги Эстонии и Украины.
Флаги Эстонии и Украины. Фото: Urmas Luik

В честь Дня независимости Украины посольство США в Таллинне обратилось с теплыми поздравлениями ко всем украинцам, в том числе к тем, кто был вынужден покинуть свою родину из-за войны и нашел убежище в Эстонии.

«Поздравляем с Днем независимости всех украинцев, включая тех, кто сегодня живет в Эстонии», - говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжают активно поддерживать Украину, предоставляя ей оружие, материалы и финансовую помощь. Эта поддержка помогает Украине защищать свою независимость и восстанавливать разрушенное.

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