В честь Дня независимости Украины посольство США в Таллинне обратилось с теплыми поздравлениями ко всем украинцам, в том числе к тем, кто был вынужден покинуть свою родину из-за войны и нашел убежище в Эстонии.
Посольство США поздравило украинцев в Эстонии с Днем независимости
«Поздравляем с Днем независимости всех украинцев, включая тех, кто сегодня живет в Эстонии», - говорится в сообщении посольства в социальных сетях.
Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжают активно поддерживать Украину, предоставляя ей оружие, материалы и финансовую помощь. Эта поддержка помогает Украине защищать свою независимость и восстанавливать разрушенное.