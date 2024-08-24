Журналист: у меня нет никакой веры в «Ээсти 200»

«Когда директор написал в Facebook, что лесные братья - боевики, Мадисон счел это недостаточным поводом для увольнения. Теперь, оказавшись в новой партии, Мадисон изменил свою позицию, заявив, что подобные вопросы следует объяснять так же, как социал-демократы должны объяснить своему новому министру Свету вопросы, касающиеся Крыма», - сказал он.

В передаче также обсуждали будущее партии «Ээсти 200».

Хыбемяги отметил, что на общем собрании 31 августа партии предстоит выбрать между старым и новым лидером, и это создает впечатление, что группа людей находится в темноте и не понимает, что происходит. По его мнению, вне зависимости от того, кто станет новым лидером, партия «Ээсти 200» уже не спасти.

Меэритс добавил, что у «Ээсти 200» нет значительных достижений, поэтому на следующих выборах им нечего предложить избирателям.

Рууссаар же считает, что у партии все еще есть шансы, так как она представлена в парламенте и занимает несколько министерских постов. Он отметил, что даже результаты местных выборов не смогут в полной мере показать, насколько партия способна выжить. По его мнению, проблема в том, что, например, Маргус Цахкна, как министр иностранных дел, часто появляется в новостях, но его не связывают с «Ээсти 200».