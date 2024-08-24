В программе Keskpäevatund на радио Kuku обсуждали важные темы прошедшей недели Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Хельдур Меэритс.
Журналист: у меня нет никакой веры в «Ээсти 200»
Перевод: Валерия Ермакова
Обсуждая вступление бывшего члена EKRE Яака Мадисона в Центристскую партию, в программе рассматривался вопрос, как Яна Тоом и Мадисон могут наладить совместную работу в Европейском парламенте.
Хельдур Меэритс выразил мнение, что им, возможно, стоит избегать обсуждения некоторых тем. Он отметил, что даже в эпоху Сависаара были вопросы, о которых Центристская партия предпочитала не говорить.
Айнар Рууссаар отметил, что было бы интересно увидеть человека, который пойдет к Яне Тоом и скажет ей, что она не должна обсуждать определенные темы. Он добавил, что Центристской партии нужны эстоноязычные избиратели, и Мадисон может помочь в их привлечении.
Он добавил, что, учитывая выборы Мадисона, «Отечество» и социал-демократы, вероятно, не хотели принимать человека с прошлым в EKRE, а будущее новой партии «Эстонские националисты и консерваторы» Мадисон, вероятно, не считает перспективным. Рууссаар также выразил мнение, что отношения между Яной Тоом и Яаком Мадисоном будут интересовать СМИ и в будущем, поскольку Яна Тоом, скорее всего, не откажется от своих высказываний, и споры будут продолжаться в Европейском парламенте.
Приит Хыбемяги заявил, что между EKRE и Центристской партией много общего, поэтому не удивительно, что Мадисон присоединился к центристам. Он отметил, что интересно наблюдать за изменением мнений политиков в таких ситуациях. В качестве примера он привел случай с Мадисоном и увольнением директора школы в Таллинне.
«Когда директор написал в Facebook, что лесные братья - боевики, Мадисон счел это недостаточным поводом для увольнения. Теперь, оказавшись в новой партии, Мадисон изменил свою позицию, заявив, что подобные вопросы следует объяснять так же, как социал-демократы должны объяснить своему новому министру Свету вопросы, касающиеся Крыма», - сказал он.
В передаче также обсуждали будущее партии «Ээсти 200».
Хыбемяги отметил, что на общем собрании 31 августа партии предстоит выбрать между старым и новым лидером, и это создает впечатление, что группа людей находится в темноте и не понимает, что происходит. По его мнению, вне зависимости от того, кто станет новым лидером, партия «Ээсти 200» уже не спасти.
Меэритс добавил, что у «Ээсти 200» нет значительных достижений, поэтому на следующих выборах им нечего предложить избирателям.
Рууссаар же считает, что у партии все еще есть шансы, так как она представлена в парламенте и занимает несколько министерских постов. Он отметил, что даже результаты местных выборов не смогут в полной мере показать, насколько партия способна выжить. По его мнению, проблема в том, что, например, Маргус Цахкна, как министр иностранных дел, часто появляется в новостях, но его не связывают с «Ээсти 200».
Хыбемяги заявил, что если «Ээсти 200» что-то и привнесла в политику, то это был пост министра образования. Он добавил, что хотя сначала казалось, что Лаури Хуссар выбрал должность председателя Рийгикогу из-за удобства, на самом деле эта позиция оказалась не такой комфортной из-за оппозиции, но Хуссар выдержал. Что касается Цахкны, Хыбемяги заметил, что другие министры гораздо активнее высказывались по вопросам внешней политики, особенно премьер-министр Каллас. «У меня нет никакой веры в "Ээсти 200"».
В передаче также подвергли критике путаницу с налогообложением предприятий в рамках налога на безопасность.
Хыбемяги отметил, что хотя премьер-министр Кристен Михал обещал прекратить налоговый «фестиваль», министр финансов Юрген Лиги снова его начал. Он добавил, что до сих пор нет ясности по поводу налога на безопасность. «Мы платим зарплату чиновникам и министрам, но никто не объясняет, как именно нас будут обременять этим налогом на безопасность», - сказал он.
Меэритс считает, что не все так запутано, поскольку повышение НСО и подоходного налога вполне понятно. Меэритс отметил, что из-за различных интерпретаций налога на безопасность и его временного характера может случиться так, что налог будет отменен до того, как все детали будут окончательно прояснены. Кроме того, по его мнению, налог в размере двух процентов от прибыли или фонда зарплаты не окажет значительного влияния на работников.
Хыбемяги с этим не согласился, заявив, что все повышения налогов отражаются на ценах на товары и услуги, а потребители по-прежнему платят за это. На это Меэритс заявил, что цены не могут расти произвольно, поскольку если у потребителя нет денег, то у него их просто нет.