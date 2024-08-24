Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины ряд западных топ-чиновников, в том числе президента Эстонии, премьер-министров Бельгии, Канады, Швеции и десятки других, сообщает «Европейская правда».
Владимир Зеленский наградил Алара Кариса орденом за поддержку Украины
Соответствующие указы Офис президента Украины опубликовал 23-24 августа.
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо наградили орденом Свободы «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Орденами князя Ярослава Мудрого І степени «за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире» среди западных лидеров наградили:
- исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо
- президента Эстонии Алара Кариса
- премьера Швеции Ульфа Кристерссона
Орденами князя Ярослава Мудрого II степени наградили вице-премьера Люксембурга Ксавье Беттеля, отвечающего за иностранные дела, торговлю и сотрудничество по вопросам развития, а также спикера парламента Дании Геле Сорена.
Уполномоченного правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаша Копечного и советника премьера Чехии по нацбезопасности Томаша Пояра наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Орденом «За заслуги» II степени отметили, среди прочих, министра обороны Германии Бориса Писториуса, орденом «За заслуги» II степени - спецуполномоченного президента Франции по восстановлению Украины Пьера Гайльброна (в траслитерации ОП - Эльброна), главу группы по вопросам Украины при министре вооруженных сил Франции Николя Ле Нена.
Орден «За заслуги» III степени получили около десятка должностных лиц, в том числе госсекретарь Минобороны Румынии Симона Кожокару, посол Литвы в Украине в 2021-2024 годах Вальдемарас Сарапинас, руководитель спецштаба по Украине в Минобороны Германии Кристиан Фродинг.
Орденом княгини Ольги I степени наградили, среди прочих:
- министра энергетики США Дженнифер Гренхолм
- министра торговли США Джину Раймондо
- спецпредставителя США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, которая вскоре покинет эту должность
- премьера Латвии Эвику Силиня
- генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич
С полным перечнем награжденных можно ознакомиться в тексте указа.
Перед этим государственными наградами отмечали многих других «друзей Украины», как президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, экс-министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен и экс-министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.