ГАЛЕРЕЯ Первая леди Эстонии приняла в Кадриорге сирот войны из Украины

Она отметила, что приемные родители выполняют множество важных ролей: они и наставники, и учителя, и примеры для подражания. «Каждый день, который они проводят с детьми, формирует будущее детей и всей Украины, которая однажды станет образованной, заботливой и ориентированной на процветание», - сказала Сирье Карис.

Она также выделила важность внешкольного образования, которое, по ее мнению, играет ключевую роль в развитии детей. «Поддержка семей в стремлении детей к знаниям и любознательности бесценна для их роста», - добавила она.

Сейчас в Украине насчитывается более 1300 семейных домов, где проживают от пяти до десяти детей, оставшихся без родительской опеки. Однако из-за войны более 80 таких домов были разрушены.

В Эстонии временно находятся три украинские семьи, для которых Центр международного сотрудничества ESTDEV совместно с Фондом первой леди Украины Елены Зеленской помогает строить новые семейные дома.