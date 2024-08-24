Вчера в Саку стартовал музыкальный фестиваль Sack von Sound. Танцы не прекращались до самого утра. Посмотрите в галерее ниже, как прошел первый день фестиваля!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Веселье длилось всю ночь: стартовал самый стильный музыкальный фестиваль лета
На сцене зажигали Trad.Attack! и проект Club Hits, а также с оркестром исполняли мегахиты 2000-х DJ Widenski, София Рубина и Уку Сувисте. Также на сцене выступали молодежные группы из Саку.
Сегодня фестиваль Sack von Sound продолжится более мелодичным днем, на котором выступят любимые звезды Le Grand Gala, французская певица Ориан Лакайль, Лийзи Койксон и трио Joel Remmel.