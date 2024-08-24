Инспекция труда: строительный сектор продолжает игнорировать требования безопасности

Например, инспекторы уже дважды в этом году обнаруживали сотрудников одной из компаний, работающих на высоте без необходимых защитных средств. На местах отсутствовали ограждения, сетки безопасности и другие меры, которые могли бы предотвратить падения. Более того, работники не использовали страховочные пояса и ремни, которые должны быть закреплены на предохранительных тросах. Инспектор измерил потенциальную высоту падения - она составила 6,8 метра.

Инспекция труда приводит примеры несчастных случаев, которых можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил безопасности. В одном из них сотрудник упал с семиметровой высоты. Несмотря на наличие страховочных ремней, они не были закреплены. В другом случае работник потерял равновесие и упал с высоты 3,5 метра из-за незащищенного проема в панели, который оставили открытым после установки. В одном из самых трагических случаев рабочий погиб мгновенно, сорвавшись с третьего этажа вместе с оконной рамой из-за неправильной установки временных окон.

«Даже малейшая ошибка может обернуться большой трагедией», - предупреждает Инспекция труда. Она напоминает, что ношение каски на строительной площадке обязательно, особенно при работе на высоте и вблизи подъемного оборудования.

«Соблюдение правил безопасности - это не просто формальность, а вопрос жизни и смерти, - подчеркивают в Инспекции труда. - Все участники процесса - от заказчиков до подрядчиков - обязаны обеспечивать безопасные условия для своих работников. Только совместными усилиями можно предотвратить несчастные случаи и обеспечить, чтобы каждый сотрудник возвращался домой целым и невредимым».

Инспекция труда настоятельно призывает все компании строго следить за выполнением требований безопасности. Только так можно предотвратить трагедии и создать безопасную рабочую среду для всех.