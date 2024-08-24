Министр финансов: критика экономического положения от Витсура – детский лепет

Интервью Хейдо Витсура на Vikerraadio, где он рассуждал о том, как вернуть экономику Эстонии на путь роста, вызвало горячие споры в социальных сетях. Райво Кюйт опубликовал пост в Facebook, назвав интервью «длинным и содержательным» и порекомендовал его всем, кого интересует экономика. Этот пост стал триггером для активного обсуждения, в котором приняли участие Юрген Лиги, Индрек Касела и другие известные личности.
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Перевод: Каролийна Вертяева
Кюйт отметил, что Витсур подчеркнул изменение глобальных условий и необходимость новой экономической политики: «Мир кардинально изменился, протекционизм набирает силу, и экономическая политика должна меняться». Он также выразил обеспокоенность тем, что экономика Эстонии после финансового кризиса показывает слабый рост: «После кризиса мы росли на три процента в год, а теперь падаем на один-полтора процента. Мы отклоняемся от прежнего тренда на пять процентов каждый год, и это выглядит ужасно,» - передал Кюйт мысли из интервью.