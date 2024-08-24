Министр финансов: критика экономического положения от Витсура – детский лепет

Кюйт отметил, что Витсур подчеркнул изменение глобальных условий и необходимость новой экономической политики: «Мир кардинально изменился, протекционизм набирает силу, и экономическая политика должна меняться». Он также выразил обеспокоенность тем, что экономика Эстонии после финансового кризиса показывает слабый рост: «После кризиса мы росли на три процента в год, а теперь падаем на один-полтора процента. Мы отклоняемся от прежнего тренда на пять процентов каждый год, и это выглядит ужасно,» - передал Кюйт мысли из интервью.