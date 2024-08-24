В субботу днем, около 15:43, на 43-м километре шоссе Валга-Уулу в волости Тырва произошла серьезная авария, в результате которой автобус с латвийскими номерами съехал с дороги.
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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Автобус с пассажирами съехал с дороги после опасного маневра легкового автомобиля
По предварительным данным, туристический автобус MAN, которым управлял 62-летний мужчина, ехал по шоссе Валга-Уулу в направлении Таагепера, когда 72-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo начал обгон автобуса. Во время обгона он задел автобус сбоку, сообщила пресс-секретарь полиции Леэни Алмосен.
Чтобы избежать более серьезных последствий, автобус свернул направо с дороги и опрокинулся на бок. В автобусе, кроме водителя, находились 20 пассажиров, пятерых из которых скорая помощь доставила в больницу для медицинского осмотра. По имеющейся информации, у одного из пассажиров серьезно пострадало плечо.