В субботу днем, около 15:43, на 43-м километре шоссе Валга-Уулу в волости Тырва произошла серьезная авария, в результате которой автобус с латвийскими номерами съехал с дороги.
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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Автобус съехал с дороги после опасного маневра легкового автомобиля
Авария случилась, когда водитель легкового автомобиля попытался обогнать автобус, но слишком поздно заметил встречную машину. Стремясь избежать лобового столкновения, он повернул прямо в автобус, что заставило его съехать с дороги.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека. Один из них получил серьезную травму плеча.