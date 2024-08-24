Кристина Каллас: должны ли налогоплательщики оплачивать обучение для тех, кто хочет коллекционировать дипломы?

Перевод: Каролийна Вертяева

В своем посте в социальных сетях Каллас подтвердила, что обучение в Хийумааском профессиональном училище по специальности «городское садоводство», которым так заинтересована Сепп, действительно станет платным.

Это часть реформы, которая сделает платным профессиональное образование для тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании или профессиональную квалификацию, полученную менее пяти лет назад, и у кого нет проблем с трудоустройством.

«Должны ли налогоплательщики оплачивать обучение для тех, кто просто хочет коллекционировать дипломы?» - задается вопросом Каллас.

Никто не собирается закрывать Хийумааское профессиональное училище, однако бесплатное обучение останется доступным для тех, кто действительно нуждается в новых навыках для выхода на рынок труда. В то время как на обучение взрослых с уже имеющимися дипломами тратятся деньги.

Каждый год сотни молодых людей, окончивших основную школу, не могут поступить в профессиональные училища из-за нехватки мест.

«Недавно я говорила с родителем, чей ребенок, только что окончивший основную школу, рискует не попасть на профессиональное обучение из-за высокой конкуренции. Так кто в этом случае должен иметь приоритет - этот ребенок или Эвелин Сепп?» - спрашивает Каллас.

Она также отметила, что в некоторых профессиональных училищах сто процентов студентов - это взрослые с уже имеющимся образованием. В Хийумааском училище учатся почти исключительно взрослые, и лишь немногие из них - местные жители. Каллас задается вопросом: стоит ли налогоплательщикам оплачивать обучение взрослым, которым уже обеспечена карьера?

Реформа направлена на то, чтобы профессиональные училища могли предложить молодым людям востребованные на рынке труда навыки. Городское садоводство важно, но нужно ли выделять на него так много мест, если есть более востребованные специальности, такие как инженерия и здравоохранение?

В заключение Каллас подчеркнула, что ожидание бесплатного образования в любой ситуации должно уступить осознанию, что «бесплатных обедов» не бывает.