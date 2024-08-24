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Postimees в Берлине Пророссийский мужчина с ножом попытался сорвать празднование Дня независимости Украины

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Демонстрация, организованная в честь Дня независимости Украины перед Бранденбургскими воротами.
Демонстрация, организованная в честь Дня независимости Украины перед Бранденбургскими воротами. Фото: Margus Paaliste / Postimees

Сегодня днем у Бранденбургских ворот в Берлине произошел инцидент, который едва не омрачил мирное празднование Дня независимости Украины. Пророссийски настроенный мужчина попытался напасть с ножом на женщину в украинской национальной одежде, которая выступала перед собравшимися.

Перевод: Каролийна Вертяева

Акция продолжалась всего полчаса, когда мужчина, с нарисованным на животе российским флагом, внезапно бросился к выступающей. На счастье, один из очевидцев заметил агрессора и успел оттолкнуть женщину в сторону. Организаторы сразу же обратились за помощью к полицейским, находившимся неподалеку. Тем временем нападавший, поняв, что его попытка сорвалась, начал наносить себе ранения ножом.

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