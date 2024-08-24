Postimees в Берлине Пророссийский мужчина с ножом попытался сорвать празднование Дня независимости Украины

Акция продолжалась всего полчаса, когда мужчина, с нарисованным на животе российским флагом, внезапно бросился к выступающей. На счастье, один из очевидцев заметил агрессора и успел оттолкнуть женщину в сторону. Организаторы сразу же обратились за помощью к полицейским, находившимся неподалеку. Тем временем нападавший, поняв, что его попытка сорвалась, начал наносить себе ранения ножом.