Астронавты NASA, которые застряли на МКС, вернутся на Землю только в 2025 году, хотя их миссия была рассчитана на восемь дней

Как ожидается, астронавты вернутся в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре полетит к МКС в рамках миссии по ротации астронавтов. Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямс.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на американском космическом корабле «Старлайнер» компании Boeing 6 июня. Предполагалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой. Из-за неполадки возвращение на «Старлайнере» посчитали опасным для экипажа.