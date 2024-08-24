В суде американского города Цинциннати в пятнцу, 23 августа, Денису Золотареву было предъявлено обвинение по подозрению в участии в международной схеме кибервымогательства. Эта схема лишила американские компании 50 миллионов долларов. По мнению ФБР, Золотарев - уроженец Латвии, пишет новостной портал RUS.TVNET.

Золотарева экстрадировали в США из Грузии всего за несколько дней до суда. Денис был задержан там после того, как, предположительно, пытался вымогать деньги в том числе у ФБР.

Обвиняемым киберпреступником является 33-летний Денис Золотарев, который, согласно судебным документам, родился в Латвии, но проживает в Москве. В кругах киберпреступников Денис также известен под ником Sforza_cesarini.