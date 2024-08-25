Основатель компании Telegram Павел Дуров вечером в субботу, 24 августа, был задержан во французском аэропорту Ле Бурже, куда прибыл на своем частном самолете, пишет DW.
О задержании основателя компании, создавшей одноименный мессенджер, сообщил ряд СМИ, в том числе французский телеканал TF1.
По информации TF1, Дуров прилетел в страну из Азербайджана - вместе с ним была неизвестная женщина и телохранитель. Предполагается, что Дуров в ближайшие после задержания часы предстанет перед следственным судьей.
Дурова подозревают в пособничестве преступникам в Telegram
Павел Дуров некоторое время назад был объявлен в розыск во Франции, сообщает TF1. Дата создания соответствующего запроса в отношении российского миллиардера при этом не называется.
По данным СМИ, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram. Ввиду этого Дуров значится подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности.
«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», - заявил источник TF1.
По словам собеседника телеканала, дело против Дурова преследует несколько целей - повлиять на преступников, организующих действия в Telegram, а также привести к ужесточению законодательных мер на уровне ЕС, касающихся зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме. Дурова неоднократно критиковали в Евросоюзе за отказ в содействии со спецслужбами в этой сфере.
У Дурова есть французское гражданство, которое он получил в 2021 году. Об основаниях для его натурализации не сообщалось. По сведениям TF1, Дуров при этом в последние годы избегал прилета во Францию и другие страны Европы именно из-за опасений возможного преследования в странах, где у спецслужб есть претензии к Telegram.
Реакция МИД РФ
Российское посольство во Франции «сразу же» после ареста основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту «предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации», пишут в воскресенье, 25 августа, российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.
Как пишут СМИ, российские дипломаты начали работу над делом несмотря на то, что в посольство РФ не поступало обращения со стороны представителей Дурова.
Об обращении к главе МИД РФ с призывом добиться освобождения Дурова заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», - цитировало чиновника РИА «Новости». Однако в российском министерстве заявили, что обращение Даванкова не было стимулом для работы дипломатов.
Дуров - гражданин как минимум четырех стран
В случае предъявления обвинений Павлу Дурову во Франции есть вероятность того, что его не станут экстрадировать в другую страну, так как, как уже говорилось ранее, российский миллиардер в 2021 году получил французский паспорт. В подобных ситуациях нередка практика, когда людей с гражданством нескольких стран судят как граждан той страны, в которой они были задержаны.
К примеру, в самой РФ в прошлом неоднократно отказывали даже в консульском доступе дипломатов из иных стран к людям с двойным гражданством. Одним из последних подобных случаев было дело гражданина Германии и России Кевина Лика, ставшего самым юным осужденным по статье о «госизмене» в РФ.
В свою очередь, Павел Дуров вскоре после начала российского вторжения в Украину попросил СМИ не называть его российским бизнесменом, мотивируя это именно наличием у него паспортов других стран. Помимо французского и российского, у Дурова есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, которое нередко выдают за инвестиции в экономику страны, а также гражданство ОАЭ.
При этом дипломаты обеих этих стран не сообщали о каких-либо реакциях на задержание Дурова во Франции.
В 2022 году издание Forbes сообщало, что у Дурова уже нет действующего российского паспорта, так как срок действия документа истек, а миллиардер «не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет».
На фоне ареста Дурова упал курс криптовалюты TON
Криптовалюта Toncoin, которая используется в Telegram как внутреннее средство расчета, стала стремительно терять в цене после сообщений об аресте Павла Дурова.
К 0.20 по московскому времени TON торговался на бирже OKX по цене в шесть долларов - курс криптовалюты обрушился как минимум на 15 процентов.