Тяжелое ДТП на шоссе: автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу

По данным пресс-службы полиции, ДТП произошло на 144-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 43-летний водитель из-за технической неполадки потерял управление над автомобилем «ВАЗ 2121». В итоге машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу.