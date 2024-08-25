В субботу, 24 августа, в 22.22 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Йыгевамаа в волости Пыльтсамаа.
Тяжелое ДТП на шоссе: автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу
По данным пресс-службы полиции, ДТП произошло на 144-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 43-летний водитель из-за технической неполадки потерял управление над автомобилем «ВАЗ 2121». В итоге машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу.
Машина скорой помощи доставила водителя в больницу. Он был трезв и у него есть водительские права.