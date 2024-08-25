В Таллинне электросамокатчик сбил человека и скрылся с места ДТП

В субботу, 24 августа, в 13:06 у дома на улице Папинийду, 66 в Пярну 12-летний мальчик на электросамокате столкнулся с 53-летним велосипедистом, который ехал по пешеходно-велосипедной дорожке. Скорая помощь доставила мальчика в больницу.

В 19.18 в Таллинне на улице Лийкури на пешеходно-велосипедной дорожке у автобусной остановки «Лойтсу» 28-летний мужчина на электросамокате наехал на 68-летнюю женщину. Пешеход была доставлена в больницу.

Уже через 20 минут в столице произошло еще одно похожее ДТП. В 19.38 на пешеходной дорожке перед зданием на улице Бензийни, 5 электросамокатчик, личность которого пока не установлена, наехал на 68-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в больницу.