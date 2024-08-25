Сегодня, 25 августа, в 05:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что на реке в городе Пярну в Пярнумаа человеку, который тонет, нужна помощь.
Трагедия на реке: человек ушел под воду, тело удалось найти через несколько часов
Звонивший сам бросился на помощь тонущему человеку. К сожалению, спасти нуждающегося в помощи человека не удалось, поскольку он уже ушел под воду и его не было видно. Медики скорой помощи осмотрели вернувшегося на берег звонившего, с ним все в порядке.
Прибывшие на место спасатели Пярнуской команды и Пярнуской морской спасательной службы Департамента полиции и погранохраны приступили к поиску ушедшего под воду человека. К сожалению, поиск не дал результатов.
На место прибыли профессиональные спасатели команды Пярну, пярнуский дежурный руководитель, сотрудники Пярнуской морской службы Департамента полиции и погранохраны и скорая помощь.
Позднее стало известно, что тело утонувшего было найдено. Поиски завершены. Далее этим инцидентом будет заниматься Департамент полиции и погранохраны.
Советы по безопасности:
- Входите в воду только в трезвом состоянии! Находясь у водоема с друзьями, помните, что при употреблении алкоголя люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!
- Перед тем как войти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волнение, берега водоема и тип дна.
- Не прыгайте в воду в незнакомом месте!
- Никогда не оставляйте детей у водоема без присмотра. Тонущий ребенок не издает звуков, поэтому важно с раннего возраста обучать детей плаванию и рассказывать об опасностях, которые могут случиться из-за воды.
- Отправляясь на водоем на плавательном средстве, всегда носите спасательное снаряжение. В случае аварии надеть спасательный жилет очень сложно или даже невозможно. Почти все жертвы аварий на водных транспортных средствах могли бы остаться в живых, если бы на них были надеты спасательные жилеты.