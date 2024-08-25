Дополнительные расходы и более высокая процентная ставка: почему покупка дачи за границей не так проста?

Если вы хотите переехать за границу на постоянное место жительства, вам придется обращаться за кредитом в банк страны, где планируете жить. Но будьте готовы к тому, что условия получения кредита будут зависеть от местных законов и правил.

Более высокая ставка и короткий срок кредита

Как и при любом другом кредите, банк будет оценивать вашу способность его погасить. «Банк учитывает доходы, существующие финансовые обязательства, такие как кредиты, кредитные карты и лизинги. В итоге определяется максимальная сумма, которую вы можете занять», - поясняет Хакиайнен.

Обычно все кредитные обязательства не должны превышать 40% от доходов семьи. Банк также учитывает возможность повышения процентной ставки, такой как euribor.

Важно помнить, что процентная ставка по кредиту под залог недвижимости за границей обычно выше, а срок кредита короче, чем у ипотечного кредита на жилье в Эстонии. «Это означает, что вы сможете занять меньшую сумму, так как кредитоспособность будет ниже», - добавляет Хакиайнен. Кроме того, размер кредита по отношению к стоимости залога при покупке зарубежной недвижимости будет ниже: до 75% от стоимости залога, в то время как в Эстонии - до 95%.

Банк учитывает различные источники дохода, такие как зарплата, пособия, дивиденды, но не включает единовременные выплаты, такие как премии и гонорары. Доходы из-за границы также оцениваются с понижающим коэффициентом.

Процесс покупки: пошаговая инструкция

Процесс покупки заграничной недвижимости схож с покупкой в Эстонии. Нужно найти подходящий объект, изучить местные законы и обязательства, подать заявку на кредит. Банк проверит вашу кредитоспособность и историю выполнения обязательств, а также запросит оценку залога. После этого можно будет заключить кредитный договор и оформить ипотеку у нотариуса. Не забудьте в течение трех месяцев отправить банку договор купли-продажи.

О банке Citadele Citadele стремится внедрять инновации в банковский сектор стран Балтии, предлагая клиентам современные решения, включая мобильное приложение и бесконтактные платежи. Группа Citadele имеет офисы и филиалы в Эстонии, Латвии и Литве и активно развивается в регионе.