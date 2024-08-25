Мечта о собственном доме на солнечном побережье звучит привлекательно, но на пути к ее реализации возникает множество вопросов: с чего начать? Какой кредит выбрать? О чем нужно помнить? Эксперт банка Citadele дает советы, на что стоит обратить внимание при покупке заграничной недвижимости.
Дополнительные расходы и более высокая процентная ставка: почему покупка дачи за границей не так проста?
Руководитель розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отмечает, что покупка недвижимости за границей долгое время была уделом лишь состоятельных людей. Однако сегодня это становится более доступным и для обычных граждан. «Эстонцы часто выбирают страны с теплым климатом, такие как Италия и Испания. Эти направления остаются популярными не только для отдыха, но и для приобретения недвижимости», - рассказывает Хакиайнен.
Законодательные особенности и стоимость покупки зависят от страны
Каждая страна имеет свои правила и законы, касающиеся покупки недвижимости в кредит. «В разных странах разные подходы к выдаче кредитов, оформлению собственности и уплате налогов. Поэтому важно начать с поиска местного консультанта, например, риелтора или юриста, который хорошо знает рынок и законодательство. Такой специалист поможет избежать неприятных сюрпризов, например, неожиданных дополнительных расходов или обязательств», - объясняет Хакиайнен.
Эстонское имущество как залог для кредита
Если вы планируете жить в Эстонии, но мечтаете о летнем доме за границей, вы можете обратиться в эстонские банки за кредитом. На зарубежную недвижимость можно взять кредит под залог эстонской собственности или небольшой потребительский кредит. Однако ипотечный кредит для такой покупки получить невозможно.
«Ипотечный кредит можно взять только в банке той страны, где человек работает и платит налоги», - уточняет Хакиайнен. Залог должен быть в Эстонии: если вы покупаете квартиру, например, в Финляндии, использовать ее в качестве залога нельзя. Это связано с различиями в законодательстве и практике оценки залога в разных странах.
Если вы хотите переехать за границу на постоянное место жительства, вам придется обращаться за кредитом в банк страны, где планируете жить. Но будьте готовы к тому, что условия получения кредита будут зависеть от местных законов и правил.
Более высокая ставка и короткий срок кредита
Как и при любом другом кредите, банк будет оценивать вашу способность его погасить. «Банк учитывает доходы, существующие финансовые обязательства, такие как кредиты, кредитные карты и лизинги. В итоге определяется максимальная сумма, которую вы можете занять», - поясняет Хакиайнен.
Обычно все кредитные обязательства не должны превышать 40% от доходов семьи. Банк также учитывает возможность повышения процентной ставки, такой как euribor.
Важно помнить, что процентная ставка по кредиту под залог недвижимости за границей обычно выше, а срок кредита короче, чем у ипотечного кредита на жилье в Эстонии. «Это означает, что вы сможете занять меньшую сумму, так как кредитоспособность будет ниже», - добавляет Хакиайнен. Кроме того, размер кредита по отношению к стоимости залога при покупке зарубежной недвижимости будет ниже: до 75% от стоимости залога, в то время как в Эстонии - до 95%.
Банк учитывает различные источники дохода, такие как зарплата, пособия, дивиденды, но не включает единовременные выплаты, такие как премии и гонорары. Доходы из-за границы также оцениваются с понижающим коэффициентом.
Процесс покупки: пошаговая инструкция
Процесс покупки заграничной недвижимости схож с покупкой в Эстонии. Нужно найти подходящий объект, изучить местные законы и обязательства, подать заявку на кредит. Банк проверит вашу кредитоспособность и историю выполнения обязательств, а также запросит оценку залога. После этого можно будет заключить кредитный договор и оформить ипотеку у нотариуса. Не забудьте в течение трех месяцев отправить банку договор купли-продажи.
О банке Citadele
Citadele стремится внедрять инновации в банковский сектор стран Балтии, предлагая клиентам современные решения, включая мобильное приложение и бесконтактные платежи. Группа Citadele имеет офисы и филиалы в Эстонии, Латвии и Литве и активно развивается в регионе.