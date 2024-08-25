В Москве мужчина вытолкнул из окна 16-го этажа младенца и женщину

По информации близких к российским силовикам Telegram-каналов Baza, Shot и Mash, инцидент произошел в жилом комплексе «Лефортово парк». После того, как мужчина вытолкнул из окна женщину с ребенком, он продолжил выбрасывать из квартиры вещи. На место приехали силовики и экстренные службы, двор оцеплен. Мужчина заперся в квартире, пишет «Медуза».

Прокуратура Москвы позже сообщила, что под окнами жилого дома на улице Красноказарменной (ЖК «Лефортово парк» находится на этой улице) обнаружены тела женщины и малолетней девочки «с телесными повреждениями, характерными при падения с высоты».

Возбуждено уголовное дело - по какой именно статье, не уточняется. Ведомство также заявило, что мужчина в квартире - 1985 года рождения.

По данным Telegram-канала Shot, в качестве подозреваемого был задержан сотрудник Центрального банка РФ Александр Липатов. Ему оказывается медицинская помощь. Погибшие - его 36-летняя супруга Милена 1988 года рождения и их дочь 2023 года рождения. Супруги прожили в браке около трех лет.

Силовики задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры супругу и ребенка



Об этом сообщают РИА Новости и близкие к силовиками Baza и SHOT. По данным последних, правоохранительные органы проникли в квартиру 39-летнего Александра Липатова и задержали его.



Как ранее писали… pic.twitter.com/v4iJHyeRpK — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) August 25, 2024